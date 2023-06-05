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عمرها 280 عامًا

حريق هائل يلتهم كنيسة تاريخية في أمريكا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
حريق هائل يلتهم كنيسة تاريخية في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية عمرها 280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بسبب تعرضها لصاعقة، دون وقوع إصابات إذ كان المبنى خاليًا لحظة اشتعال النيران.

استجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور للحادثة، حيث استمر تصاعد الدخان لساعات من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب، وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران في برج الكنيسة قبل أن ينهار.

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وحثت شرطة سبنسر الناس على الابتعاد عن المنطقة وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

حريق هائل يلتهم كنيسة تاريخية في أمريكا

نيران هائلة

وتظهر اللقطات الدخان يتصاعد من المبنى أثناء احتراقه ويمكن رؤية ذلك من البلدات المحيطة، كما شوهد المئات من السكان مصدومين والنيران من زوايا مختلفة تجتاح المبنى.

ويعتقد المحققون أن ضربة صاعقة يمكن أن تكون قد أشعلت الحريق مع مرور عاصفة فوق سبنسر في حوالي الساعة 2.30 مساءً، وبالفعل قال شهود عيان إنهم شاهدوا البرق يضرب البرج قبل بدء الحريق.

تاريخ المبنى

وتم إنشاء الكنيسة لأول مرة في عام 1743 وليست هذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها حريق، حيث حدث ذلك في عام 1862 قبل إعادة ترميمها بالكامل، وحاليًا انهار الجزء العلوي من المبنى، وظلت بعض الجدران على حالها مما يمنح الناس الأمل في إمكانية إعادة بنائها مرة أخرى.

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