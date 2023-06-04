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مستوى المدارس النسائية أفضل بشكل ملحوظ

خريجو مدارس تعليم القيادة للرجال غير مؤهلين لدخول شبكة الطرق

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
خريجو مدارس تعليم القيادة للرجال غير مؤهلين لدخول شبكة الطرق
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل، أن مخرجات تعليم القيادة للرجال ضعيفة وغير مؤهلة لدخول الطرق ويجب موازاتها لقوة المدارس النسائية.

قيادة الرجال

وأوضح المعجل في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه باتفاق الدراسات في جميع أنحاء العالم، فتعد نسبة المسؤولية لارتكاب الحوادث المرورية تقع على السائق وذلك من 85 إلى 95%، حسب مختلف البلاد.

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وأشار إلى أن هذا يرجع إلى أن السائق يكون جديدًا خصوصًا أن مدارس القيادة للرجال تخرج مستوى ضعيفًا لا يؤهله لدخول شبكة الطرق.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور الآن تقوم بتغيير مدارس الرجال لتكون في نفس مستوى قوة مدارس القيادة للنساء.

مخالفات مرورية

وبدأت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، في رد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا، وذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

وتشمل المخالفات المرورية:

  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.
  • مخالفة تنظيمات السير على الطريق.
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

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