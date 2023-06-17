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بعد لقاء الأمير فيصل بن فرحان

رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن مصالح السعودية وإيران تكمن في الحوار والتفاعل.

علاقات السعودية وإيران

وحسب قناة “العربية”، أضاف رئيسي، بعد لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه بالتعاون والحوار بين دول المنطقة يمكن التغلب على المشاكل.

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كما أعرب رئيسي عن ترحيبه بإقامة علاقات بين السعودية وإيران المؤثرين بالمنطقة.

زيارة فيصل بن فرحان

وفي بداية استقبال رئيسي للأمير فيصل بن فرحان، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الإيراني في طهران (1)

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.

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