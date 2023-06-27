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منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في الجيش

رئيس قوات فاغنر يصل روسيا البيضاء

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
رئيس قوات فاغنر يصل روسيا البيضاء
المواطن - فريق التحرير

نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء ألسكندر لوكاشينكو قوله اليوم الثلاثاء إن رئيس ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن موجود الآن في روسيا البيضاء.

قائد فاغنر

وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو يوم السبت والذي أنهى تمرد قاد فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجن إلى روسيا البيضاء بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

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وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش روسيا البيضاء. وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجن بشأن هذه المسألة.

 

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