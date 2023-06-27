بايرن ميونخ يصارع أندية دوري روشن على ضم نجم برشلونة معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش حتى 2027 أسواق المال العالمية تحاول التعافي من تأثير أزمة فاغنر رئيس قوات فاغنر يصل روسيا البيضاء وصول 30% من الحجاج إلى مشعر مزدلفة توافد جموع غفيرة من الصائمين للإفطار وأداء صلاة المغرب بالمسجد الحرام كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي! الصحة: 166 ألف حاج قدمت لهم الرعاية الصحية حتى الآن
نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء ألسكندر لوكاشينكو قوله اليوم الثلاثاء إن رئيس ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن موجود الآن في روسيا البيضاء.
وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو يوم السبت والذي أنهى تمرد قاد فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجن إلى روسيا البيضاء بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.
وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش روسيا البيضاء. وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجن بشأن هذه المسألة.