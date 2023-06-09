رونالدو وبنزيما الأكثر تتويجًا بـ دوري أبطال أوروبا

دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن 100 عام حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة 4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي الجماهير: نيمار مطلب هلالي مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور
يُعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما، هما الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل نهائي نسخة 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تجاوزه لعقبة ريال مدريد، فيما صعد الإنتر بعد تفوقه على ميلان.
ويتصدر نجم النصر، كريستيانو رونالدو قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة بمسماها الحديث من خلال المشاركة في المباراة النهائية برصيد 5 ألقاب مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالتساوي مع بنزيما المنتقل حديثًا إلى صفوف الاتحاد.
كما توج داني كارفاخال ولوكا مودريتش بالبطولة 5 مرات أيضًا، وجاء 6 لاعبين من ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، وهم؛ سيرجيو راموس، تونس كروس، مارسيلو، كاسيميرو، غاريث بيل وإيسكو.
وتوج سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالبطولة 5 مرات، إلا أنهم شاركوا في 4 مباريات نهائية فقط، ليتواجدوا في المركز الثاني بالقائمة.
وحصد النجم الإسباني إندريس إنيستا لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بالتساوي مع كلارنس سيدروف الذي توج بالبطولة مع 3 فرق، وهي؛ أياكس أمستردام، ريال مدريد وميلان.