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لتسهيل وصول المعتمرين والزوار بين البلدين الشقيقين

طيران ناس يحتفل بإطلاق الخط المباشر بين جدة ومطار سفنكس بالقاهرة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
طيران ناس يحتفل بإطلاق الخط المباشر بين جدة ومطار سفنكس بالقاهرة
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتدشين خطه المباشر بين جدة ومطار سفنكس الدولي في القاهرة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الأحد، الأربعاء، والجمعة، وذلك ابتداء من 16 يونيو 2023. مما يوسع شبكة وجهاته في مصر إلى 5 مطارات منها اثنان في العاصمة المصرية، ويعطي المزيد من الخيارات للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين الشقيقين.

أول رحلة مباشرة

وحضر ممثلون من طيران ناس وشركة مطارات جدة حفل افتتاح المسار الجديد، اليوم الجمعة، مع انطلاق أول رحلة مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مطار سفنكس الدولي، كما أقيم حفل استقبال للرحلة في القاهرة شمل تحية الماء للطائرة فور هبوطها وتوزيع الهدايا على المسافرين في صالة القدوم، بمشاركة ممثلين عن طيران ناس ومطار سفنكس الدولي.

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وكأول ناقل جوي سعودي يشغل رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني في القاهرة، سيضيف طيران ناس مسارًا مباشرًا آخر يربط بين المطار المصري والرياض في شهر يوليو المقبل، ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

طيران ناس

ويشغّل طيران ناس بالفعل أكثر من 100 رحلة مباشرة أسبوعيًّا بين مصر والمملكة، حيث يربط الطيران الاقتصادي السعودي الرائد بين البلدين برحلات مباشرة من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا إلى القاهرة وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، وقد نقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

 

 

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