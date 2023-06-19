وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفه والمعيقلي إماماً احتياطياً إحباط عمليتي تهريب للمخدرات في جازان وعسير طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا السعودية تنهي ترسية أولى دفعات 2023 من القمح المستورد الإحصاء: 24 مليون معتمر و926 ألف حاج في 2022 القبض على إثيوبيين لترويجهما الحشيش في جازان مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي الإعلام الفرنسي: السعودية تقود عصر ما بعد النفط
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا التركية بواقع رحلتين أسبوعياً.
وأوضح طيران ناس، أن الرحلات المباشرة بين جدة وأنطاليا ستنطلق ابتداء من يوم 13 يوليو 2023.
وفي وقت سابق، دشّن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول، والعاصمة الألبانية تيرانا، في أحدث الإضافات إلى شبكة وجهاته ومساراته الدولية المتنامية.
وأضاف طيران ناس 10 وجهات وخطوط جديدة في آسيا وأوروبا خلال موسم صيف 2023، اعتبارًا من يونيو الجاري، ليصل عدد الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة، مع مواصلة الناقل الجوي السعودي الرائد توسيع شبكته الدولية المتنامية.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، من خلال أسطوله المكون من 48 طائرة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل ما يزيد على 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.