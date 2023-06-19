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ابتداء من يوم 13 يوليو 2023

طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا التركية بواقع رحلتين أسبوعياً.

رحلات مباشرة من جدة لأنطاليا

وأوضح طيران ناس، أن الرحلات المباشرة بين جدة وأنطاليا ستنطلق ابتداء من يوم 13 يوليو 2023.

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وفي وقت سابق، دشّن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول، والعاصمة الألبانية تيرانا، في أحدث الإضافات إلى شبكة وجهاته ومساراته الدولية المتنامية.

10 وجهات في 2023

وأضاف طيران ناس 10 وجهات وخطوط جديدة في آسيا وأوروبا خلال موسم صيف 2023، اعتبارًا من يونيو الجاري، ليصل عدد الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة، مع مواصلة الناقل الجوي السعودي الرائد توسيع شبكته الدولية المتنامية.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، من خلال أسطوله المكون من 48 طائرة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل ما يزيد على 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.

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