فوائد القهوة للكبد لها مفعول السحر

أكدت دراسات علمية أن هناك فوائد كبيرة للقهوة على الكبد في جسم الإنسان.

القهوة والكبد

وقال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن القهوة من أكثر المواد فائدة للكبد، ولها مفعول كالسحر، خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب الكبد، أو كان هناك تلف فيه، إذ إن القهوة تمنع تطوره إلى تليّف الكبد، وتمنع أيضاً تطور التليّف إلى السرطان” على حدّ وصفه.

وحول الأدوية التي تلحق أضراراً بالكبد، يقول الطبيب الروسي إنه “الباراسيتامول”، الذي تؤدي زيادة جرعته إلى “تسمم” الكبد، لذلك “تذكروا جميعاً أن الجرعة اليومية من هذا الدواء يجب ألا تزيد عن أربعة غرامات”.