لقطات من رفع ثوب كسوة الكعبة المشرفة

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وثقت مجموعة من الصور، لقطات من رفع ثور الكعبة المشرفة اليوم استعدادًا لموسم الحج لهذا العام، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة مستمرة لاستبدال ستار الكعبة بثوبها الجديد.
ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مجموعة من الصور أثناء عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة، والتي بدأت اليوم وقد تستمر لمدة من ساعتين لثلاث ساعات بحسب ما صرح به مدير صيانة كسوة الكعبة، فهد الجابري.