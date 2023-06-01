Icon

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا Icon لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا Icon لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة Icon رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا Icon زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده Icon الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج Icon سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا Icon لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية Icon 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي Icon حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحدهم حاول ترويج 49.400 قرص من الإمفيتامين

مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه 49.400 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

قد يهمّك أيضاً
محمية الملك سلمان تواصل طرد الحيوانات السائبة داخل حرة الحرة

محمية الملك سلمان تواصل طرد الحيوانات السائبة داخل حرة الحرة

أسعار النفط العالمية تعوض بعض خسارتها الأيام الماضية

أسعار النفط العالمية تعوض بعض خسارتها الأيام الماضية

وأضافت: تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادة الشبو، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما لفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

وأردفت: تم القبض على مواطن بمحافظة العرضيات؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، كما تم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة