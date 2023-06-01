مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه 49.400 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت: تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادة الشبو، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما لفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

وأردفت: تم القبض على مواطن بمحافظة العرضيات؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، كما تم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.