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قُتل 9 أشخاص وأصيب اثنان آخران

نزاع ملكية ينتهي بمجزرة بين عائلتين في تركيا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
نزاع ملكية ينتهي بمجزرة بين عائلتين في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أفادت السلطت المحلية في تركيا، اليوم الخميس، بمقُتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا ناجم عن نزاع على قطعة أرض.

اشتباكات

ووفقًا لوكالة”الأناضول” فقد اندلعت اشتباكات بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسمل في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية.

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وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام تركية جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.

تفاقم الأزمة

وقالت وكالة “دي اتش اي” (DHA) للأنباء، إن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.

وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.

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