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انضمام طائرات تابعة للقوات الجوية الكندية

يوم حرج في عمليات البحث عن الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
يوم حرج في عمليات البحث عن الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تشهد عمليات البحث عن الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي، أوقاتًا حرجة، مع قرب انتهاء المهلة المحددة لبقاء ركاب السفينة على قيد الحياة.

أوقات حاسمة لعمليات الإنقاذ

وتتواصل عمليات البحث مع وصول المزيد من سفن الإنقاذ، اليوم الخميس، وكانت أطقم العمل لا تزال تبحث عن مصدر الضوضاء تحت الماء التي اكتشفتها فرق البحث بعد اختفاء الغواصة تيتان في شمال المحيط الأطلسي.

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وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية بتفتيش سطح المحيط الأطلسي واستخدمت قدرات الكشف الصوتي تحت السطح للبحث عن الغواصة المفقودة.

تحديد موعد نهائي للبحث عن الغواصة

وقال الكابتن جيمي فريدريك من خفر السواحل الأمريكي للصحفيين، أمس الأربعاء، إنه لا يريد تحديد موعد انتهاء عملية. وأضاف: “في بعض الأحيان تكون في موقف حيث يتعين عليك اتخاذ قرار صعب، ولكن لم نصل بعد لهذا القرار”.

ومن المتوقع أن تنضم المزيد من السفن في عمليات البحث، مع الفرق التي تسابق الزمن، اليوم الخميس، بحثًا عن الغواصة التي اختفت خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة نائية في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

نتائج عمليات البحث عن الغواصة

قال غييرمو سونلاين ، الذي شارك في تأسيس الشركة المنتجة للغواصة، في بيان: “ننتظر يومًا حاسمًا في مهمة البحث والإنقاذ”.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن البحث عن السفينة التي يبلغ طولها 22 قدمًا، غطى حوالي 10000 ميل مربع من المحيط، أي ما يقرب من حجم ماساتشوستس. وكان التركيز على الضوضاء التي اكتشفتها أطقم البحث تحت الماء بعد أيام من فقدان الغواصة، ويقول الخبراء إنه لم يتضح بعد من أين أتت هذه الضوضاء.

ركاب الغواصة المفقودة

وكان على متن الغواصة الصغيرة رجل الأعمال البريطاني، مؤسس شركة الاستثمار “أكشن غروب” هاميش هاردينغ، وهو مغامر يحمل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” في الغوص والتحليق بالطائرة في الأماكن الخطرة.

وحملت الغواصة رجل الأعمال الباكستاني، شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة “إنغرو”، مع نجله سليمان، بحسب بيان للعائلة. وكان هناك ستوكتون راش، مؤسس شركة ” أوشنغيت أكسبديشنز” المشغلة للغواصة المفقودة.

مواصفات الغواصة المفقودة

وصممت الغواصة “Titan” شركة ” أوشنغيت أكسبديشنز”، وهي شركة خاصة مقرها ولاية واشنطن، ويقول الموقع الرسمي للشركة: إن الغواصة مصممة لنقل خمسة أشخاص.

وهي عبارة عن كبسولة أسطوانية صغيرة تتحرك بواسطة أربعة محركات دفع كهربائية، ويمكن أن تغطس بمعدل 55 مترًا في الدقيقة. وهي مزودة بمصابيح خارجية قوية وكاميرات وماسح ضوئي بالليزر لاستكشاف بيئتها. والغواصة، التي يبلغ طولها 6.5 متر وعرضها مترين ونصف المتر، قادرة على الوصول إلى عمق يصل إلى 4 آلاف متر (13123 قدمًا)، مع العلم أن حطام “تيتانيك” يقع على بعد حوالي 3800 متر أسفل قاع المحيط.

وتقول وكالة “بلومبيرج”: إنه في أحد جانبي الغواصة يوجد شباك قطره 21 بوصة يسمح لراكبين بالنظر إلى الخارج في نفس الوقت. ويوجد حمام صغير للغاية على متنها.

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