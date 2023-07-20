أمريكا تلجأ للأمم المتحدة لاستعادة الجندي المعتقل بكوريا الشمالية

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يعمل البيت الأبيض، على استعادة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية عبر الأمم المتحدة، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وكانت كوريا الشمالية قد اعتقلت جنديًّا أمريكيًّا بعد عبوره الحدود من الجانب الكوري الجنوبي. ومن جانبها، قالت قيادة الأمم المتحدة في تغريدة: إنها تعمل مع نظيرتها في جيش شعب كوريا لحل هذه الحادثة.
ووفقًا لمسؤول أمريكي، فإن الجندي الأمريكي المحتجز هو الرقيب الثاني ترافيس كينغ. وقال شاهد على الحادث: إنه رأى كينغ يركض نحو كوريا الشمالية ويتم احتجازه، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.
ومن ناحية أخري، أكد البيت الأبيض، أنه يعمل على إيجاد حل لقضية دخول جندي أمريكي إلى الأراضي الكورية الشمالية.
وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ من اعتقال الجندي.
ومن ناحية أخري، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.