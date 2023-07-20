Icon

منظومة خدمية تكاملية في أول جمعة من موسم العمرة بالمسجد الحرام Icon أضخم جبل جليدي يهدد السفن التجارية Icon حالة شفاء جديدة من الإيدز Icon أهالي نجران يستقبلون محمد عبده بالطبول والورود Icon السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 Icon سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر Icon عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء Icon استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية Icon الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا Icon المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دخل إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية

أمريكا تلجأ للأمم المتحدة لاستعادة الجندي المعتقل بكوريا الشمالية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
أمريكا تلجأ للأمم المتحدة لاستعادة الجندي المعتقل بكوريا الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعمل البيت الأبيض، على استعادة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية عبر الأمم المتحدة، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

جندي أمريكي

وكانت كوريا الشمالية قد اعتقلت جنديًّا أمريكيًّا بعد عبوره الحدود من الجانب الكوري الجنوبي. ومن جانبها، قالت قيادة الأمم المتحدة في تغريدة: إنها تعمل مع نظيرتها في جيش شعب كوريا لحل هذه الحادثة.

قد يهمّك أيضاً
هبوط احترافي لـ طيار سعودي بمطار هيثرو

هبوط احترافي لـ طيار سعودي بمطار هيثرو

لقطات لآثار الهجوم على جسر القرم

لقطات لآثار الهجوم على جسر القرم

ووفقًا لمسؤول أمريكي، فإن الجندي الأمريكي المحتجز هو الرقيب الثاني ترافيس كينغ. وقال شاهد على الحادث: إنه رأى كينغ يركض نحو كوريا الشمالية ويتم احتجازه، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.

ومن ناحية أخري، أكد البيت الأبيض، أنه يعمل على إيجاد حل لقضية دخول جندي أمريكي إلى الأراضي الكورية الشمالية.

الدفاع الأمريكية تجري تحقيقًا

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ من اعتقال الجندي.

ومن ناحية أخري، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.

لويد أوستن
لويد أوستن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
العالم

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

العالم
تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
الرياضة

تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه...

الرياضة
الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي
الرياضة

الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته...

الرياضة
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ...

السعودية اليوم
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض
تكنولوجيا

لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف...

تكنولوجيا
الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

آخر الاخبار