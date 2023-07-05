أمير نجران يكرم مواطنًا تبرع بكليته لزوجته : بادرة ليست مستغربة

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قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن طلال بن مسفر آل مخلص، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرعه بالكلى لزوجته.
وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز, أن هذه البادرة ليست مستغربة من أبناء المجتمع السعودي.
من جانبه أعرب آل مخلص، عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة نجران على حرصهم ودعمهم للأعمال الخيرية، مؤكداً أن منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة يعد وسام فخر له واعتزاز بما يحمله من مضامين خيرية وبطولية.