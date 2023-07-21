الجابون تؤكد دعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

أكد معالي وزير الخارجية بجمهورية الجابون، هيرمان إيمونجولت، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

إكسبو 2030

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، لمعالي المستشار أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقال إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

ترحيب واسع

كما عبر معالي وزير خارجية الجابون عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض، معرباً عن أهمية هذه القمم لجميع الدول الأفريقية وللعالم العربي، مشيراً إلى أن هذه القمم ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات.

فيما عبّر معالي المستشار بالديوان الملكي عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للدعم المقدم، مؤكداً أن هذا الدعم هو ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين.