Icon

جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس Icon منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي Icon شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر Icon تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان Icon إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ Icon 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية Icon إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة Icon حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان Icon إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر Icon الأهلي يودع عمر السومة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال استقبال وزير خارجية الجابون المستشار أحمد قطان

الجابون تؤكد دعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الجابون تؤكد دعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد معالي وزير الخارجية بجمهورية الجابون، هيرمان إيمونجولت، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

إكسبو 2030

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، لمعالي المستشار أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقال إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 195 كجم من القات بجازان

إحباط تهريب 195 كجم من القات بجازان

القمة الخليجية مع دول أسيا الوسطى في جدة.. شراكة استرتيجية مستقبلية

القمة الخليجية مع دول أسيا الوسطى في جدة.. شراكة استرتيجية مستقبلية

ترحيب واسع

كما عبر معالي وزير خارجية الجابون عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض، معرباً عن أهمية هذه القمم لجميع الدول الأفريقية وللعالم العربي، مشيراً إلى أن هذه القمم ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات.

فيما عبّر معالي المستشار بالديوان الملكي عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للدعم المقدم، مؤكداً أن هذا الدعم هو ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم