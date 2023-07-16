الرؤية السعودية اليابانية 2030 تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين

استطاعت السعودية واليابان مع تطوير علاقاتهما في تعزيز الرؤية في علاقاتهما الثقافية، وذلك انطلاقًا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.

وتعد السعودية شريكة ثقافية لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، كان من أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه منذ عام 2010 وحلت كضيف شرف في العام ذاته، قدمت خلالها ندوات وأنشطة وعروضًا سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب.

تعليم اللغة اليابانية بالسعودية

كما عززت الرؤية السعودية اليابانية 2030 العلاقات الثقافية بين البلدين وانعكس ذلك في إقامة فعاليات يابانية في السعودية وتعليم اللغة اليابانية.

وافتتحت شركة “مانجا” السعودية مكتبًا في طوكيو، وتوقيعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات اليابانية، ومشاركة السعودية في معرض أوساكا أكسبو في 2025.

متحف رقمي

كما تعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة “تيم لاب” اليابانية العالمية، وهي شركة متخصصة في تصميم المتاحف الرقمية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا، على بناء متحف رقمي يقوم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ليكون معلمًا سياحيًا جاذبًا ومقصدًا للزوار من داخل السعودية وخارجها.

ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا الفنية اليابانية المكونة من 85 فردًا حفلة موسيقية كبيرة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.