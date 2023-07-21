الراجحي يترأس وفد السعودية في اجتماع وزراء العمل لمجموعة العشرين

ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، والمنعقد في مدينة إندور بجمهورية الهند، بمشاركة عدد من وزراء العمل والتوظيف للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المدعوّة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وممثلين من منظمات المجتمع المدني.

معالجة الفجوة العمالية

وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على دعم السعودية لأولويات الرئاسة الهندية، التي ركّزت على قضايا هامة ورئيسة؛ تمثّلت في معالجة الفجوة العالمية في المهارات، والاقتصاد الحر، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي، حيث تؤثر هذه الأولويات بشكل ملموس ومستمر على قضايا العمل والتوظيف المتجددة.

واستعرض معالي الوزير الراجحي نهج المملكة الاستباقي في الاهتمام بموضوعات المهارات وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية الشاملة للعمّال مع مراعاة الاعتبارات الخاصة لأنماط العمل الحديثة، مشيراً إلى أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة في ذلك السياق، مثل مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومسرّعة المهارات، وبوابة العمل الحر، ومنجزات تلك المبادرات، وأثرها الجوهري على سوق العمل السعودي، مؤكداً على أهمية إتاحة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة تسهيل الوصول إلى خطط الضمان الاجتماعي للجميع.

شكر وثناء

وقدّم معالي المهندس الراجحي شكره للحكومة الهندية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة، وما قامت به من جهود في وضع أولويات هامة ومؤثرة، متمنيًا لجمهورية البرازيل كل التوفيق في رئاستها المقبلة لأعمال المجموعة.

رافق معاليه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين؛ وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، والوكيل المساعد لتمكين التوطين المهندس مهند العيسى، ومدير إدارة الاتفاقيات والدراسات الدولية مرام الدحام، وعدد من مختصي الشؤون الدولية بالوزارة.