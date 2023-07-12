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تعزيزًا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي

السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية
المواطن - واس

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رحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”.

احترام الأديان

وأكدت السعودية أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

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التسامح والاعتدال

وأشارت السعودية إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.

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