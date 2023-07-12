نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن بايدن مازحًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة و20 دقيقة طالبات سعوديات يكتبن قصص نجاح ملهمة في الأوساط الأكاديمية التركية عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان مذيع نمساوي يسكب الماء على رأسه على الهواء تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي
رحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”.
وأكدت السعودية أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وأشارت السعودية إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.