Icon

وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة Icon 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل Icon ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة Icon المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل Icon دولة تدرس حظر الهواتف والساعات الذكية في المدارس Icon 3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو Icon وزير الطاقة: نقوم بعمل كبير جدًّا في الحفاظ على استقرار السوق Icon حظر الهواتف والساعات الذكية في مدارس هولندا Icon نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز قطاع التمويل

المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

​منح البنك المركزي السعودي “ساما” التصريح لشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات تمارا، لممارسة نشاط الدفع الآجل في السعودية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المصرح لها لممارسة هذا النشاط أربع شركات.

وجاء الإعلان استنادًا إلى نظام البنك المركزي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، حسبما ذكر بيان البنك.

قد يهمّك أيضاً
فلاح القحطاني: انضمام بروزوفيتش لـ النصر أجمل عيدية

فلاح القحطاني: انضمام بروزوفيتش لـ النصر أجمل عيدية

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

دعم قطاع التمويل

ويسعى البنك المركزي السعودي بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

أنشطة جديدة

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار