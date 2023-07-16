اليوم.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني بجدة

تنظم وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني في جدة، اليوم الأحد، بحضور فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان ووزير الاستثمار خالد الفالح وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.

أعمال الطاولة المستديرة

وتهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية واليابان واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة المشاريع الكبرى في البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما سيتخلل الاجتماع جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.