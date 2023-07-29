Icon

مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض Icon جوارديولا: الدوري السعودي سيزداد قوة بسبب صفقاته Icon عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء Icon وفاة شاب مصري في حفل خطوبته Icon ظهور لافت للأميرة رجوة رفقة ولي عهد الأردن وشقيقه Icon تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك Icon القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبرشلونة Icon انضمام السعودية إلى تحالف بريكس سيكون حدثًا فاصلًا للاقتصاد العالمي Icon السعودية تستضيف محادثات السلام الأوكرانية Icon الأمن العام: لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ترقب عالمي للقرار الحاسم في شهر أغسطس

انضمام السعودية إلى تحالف بريكس سيكون حدثًا فاصلًا للاقتصاد العالمي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
انضمام السعودية إلى تحالف بريكس سيكون حدثًا فاصلًا للاقتصاد العالمي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

يترقب العالم قرار انضمام السعودية إلى تحالف بريكس، الذي بدوره سيغير شكل الاقتصاد العالمي للأبد، حيث تناقش المجموعة الدولية ضم 6 دول أخرى، لمواجهة هيمنة العملة الأمريكية على الأسواق العالمية.

ترقب عالمي لانضمام السعودية

وأفاد موقع “The Independent Speculator”، بأن انضمام السعودية إلى تحالف “بريكس” سيكون حدثًا فاصلًا، وأضاف “إذا استيقظنا وانضمت السعودية إلى التحالف فسيكون العالم مختلفًا، وسنشهد بداية انهيار البترودولار”.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يعلن إصابة عبدالله الجدعاني بالصليبي

الاتحاد يعلن إصابة عبدالله الجدعاني بالصليبي

الجمهوريون يحشدون دعوات لعزل بايدن

الجمهوريون يحشدون دعوات لعزل بايدن

وستُعقد قمة “البريكس” المقبلة في جنوب إفريقيا في أغسطس المقبل، وسيتم تحديد تشكيل عملة جديدة بشكل مشترك من قبل الكتلة. وقال مسؤول كبير من تحالف البريكس، رفض الكشف عن اسمه، إن مجموعة بريكس تعتزم ضم ست دول جديدة إلى التحالف.

وأضاف المصدر: “تم التخطيط بعناية لمجموعة من القرارات التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة هيمنة الدولار الأمريكي”. فيما يواجه الدولار الأمريكي تحديًا من دول البريكس حيث تسعى الصين وروسيا لإقناع الدول النامية بالتخلي عن الدولار في تعاملاتها النقدية. وتتطلع مجموعة من الدول إلى الترويج للعملات المحلية بدلًا من إعطاء أهمية للدولار الأمريكي.

مخاوف واشنطن من تحالف بريكس

ويعد بريكس هو اختصار لتحالف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقالت وكالة “بلومبرغ” إن انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس يدعم خطط الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنويع اقتصاد بلاده، وهو جهد جعل المملكة أقرب إلى روسيا والصين في السنوات الأخيرة، فالصين هي أكبر زبون للنفط السعودي، وروسيا حليفة للسعودية في أوبك بلس.

وتطالب العشرات من الدول بالانضمام إلى التحالف، مما أثار مخاوف الغرب من أن المجموعة تتحرك لتصبح قوة موازنة لواشنطن والاتحاد الأوروبي. وتشكّل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع” (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.

وهذا ما تثبته الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، التي تكشف عن تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7%.

قواعد ضم أعضاء جدد

وتريد الهند وضع قواعد صارمة بشأن كيف ومتى يمكن للدول الأخرى الانضمام إلى المجموعة، دون توسيعها رسميًا. وسيتطلب أي قرار إجماعًا بين الأعضاء الذين سيجتمعون في الفترة من 22 إلى 24 آب / أغسطس المقبل.

وقال المسؤولون إن الهند والبرازيل تريدان استغلال القمة لبحث إمكانية ضم دول إضافية تتمتع بصفة مراقب. وقالت وزارة الخارجية الصينية ردًا على “بلومبيرغ”: “سمح اجتماع قادة بريكس العام الماضي بتوسيع العضوية، وإضافة المزيد من الأعضاء إلى البريكس هو إجماع سياسي لدول البريكس الخمس”.

بريكس تعد بولادة نظام عالمي جديد

عملة مشتركة لمجموعة بريكس

ويهدف الاجتماع إلى عرض أهداف الكتلة في ترسيخ نفسها كقوة سياسية واقتصادية جادة. وقد ناقشت المجموعة بالفعل إمكانية إنشاء عملة مشتركة، على الرغم من أنه من غير المتوقع حدوث تقدم كبير نحو هذا الهدف

وقد تشكلت مجموعة “البريكس” رسميًا في 2009-2010، وتكافح من أجل الحصول على نوع من التأثير الجيوسياسي الذي يتناسب مع امتدادها الاقتصادي الجماعي. ويمثل أعضاء “البريكس” الحاليون أكثر من 42% من سكان العالم ويمثلون 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 18% من التجارة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم