بدأت- قبل قليل- مراسم بدء نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.

مراسم النقل

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، جانبًا من مراسم نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.

كسوة الكعبة المشرفة

تتجه أنظار الأمة الإسلامية مساء اليوم لمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، لعظمة مكانة الكعبة المشرفة لدى كافة المسلمين في أنحاء العالم، حيث تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها بضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجاهزية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة وسخرت منظومة الرئاسة للاحتفاء بهذه المناسبة بما يليق بها، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين السعوديين).