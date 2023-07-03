برايتون يوقع مع حارس جديد حتى 2028

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع حارس مرمى منتخب هولندا تحت 21 عامًا، بارت فيربروجن، قادمًا من صفوف فريق أندرلخت البلجيكي.

برايتون يضم فيربروجن

ونشر نادي برايتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبارت فيربروجن صاحب الـ20 عامًا، بعد توقيعه على عقد مدته 5 أعوام، ليُمثل صفوفه حتى عام 2028.

واختير فيربروجن كأفضل لاعب في صفوف أندرلخت خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، رغم أنه شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في شهر ديسمبر.

وساعد فيربروجن، أندرلخت في التأهل إلى دور الـ8 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وشارك للمرة الأولى مع منتخب هولندا تحت 21 عامًا الشهر الماضي، كما استدعاه المنتخب الأول لكرة القدم في مارس الماضي.

وعلق مدرب برايتون، روبرتو دي زيربي، على انضمام الحارس الهولندي إلى الفريق، قائلًا: “سعيد للغاية للتعاقد مع بارت.. اعتاد لعب نوعية كرة القدم تشبهنا.. ولن تكون لديه أي مشكلة في الاندماج مع مجموعتنا”.

الفريق بالدوري الإنجليزي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتعادل 7 مرات، وخسر 12 لقاء، وتمكن من تسجيل 72 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 53 مرة.