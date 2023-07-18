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قماش أخضر كتُب عليه بعض الأدعية والآيات

تفاصيل ومحتويات كسوة الكعبة المشرفة الداخلية

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
تفاصيل ومحتويات كسوة الكعبة المشرفة الداخلية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رئاسة شؤون الحرمين تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة من الداخل، حيث نشرت صورة لها من الداخل ويظهر محتوياتها.

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كسوة الكعبة المشرفة من الداخل

وبحسب ما ذكرت رئاسة شؤون الحرمين عبر موقع تويتر، كسيت الكعبة المشرفة من الداخل بقماش أخضر كتب عليه بعض الأدعية والآيات.

ويظهر في الجزء العلوي من كسوة الكعبة المشرفة من الدخل، كساء الكعبة باللون الأخضر، حيث كتب بخط الثلث: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين، وعبارة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام وأيضًا عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

كسوة الكعبة المشرفة

بدأت- قبل قليل- مراسم بدء نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.

تتجه أنظار الأمة الإسلامية مساء اليوم لمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، لعظمة مكانة الكعبة المشرفة لدى كافة المسلمين في أنحاء العالم، حيث تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها بضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجاهزية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة وسخرت منظومة الرئاسة للاحتفاء بهذه المناسبة بما يليق بها، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين السعوديين).

 

 

 

 

 

 

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