خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش

أحيا الفنان خالد عبد الرحمن مساء أمس الأحد، حفلاً جماهيرياً كبيراً على المسرح الجنوبي في جرش شمالي الأردن، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.

خالد عبدالرحمن في جرش لأول مرة

وتميز الحفل الذي تابعه رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، سلطان البازعي، وأعضاء الوفد الرسمي السعودي، بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح، بتفاعل مع غناء خالد عبد الرحمن، الذي أطل لأول مرة على جمهور المهرجان.

وعلى إيقاع المقامات الموسيقية الخليجية، أمتع الفنان خالد عبد الرحمن، جمهور الحفل الذي تنوع بين الأردنيين القادمين من مختلف المحافظات، والسعوديين، على مدى ساعة ونصف بباقة من أبرز أغانيه التي رددها الجمهور معه، حيث غنى “مخاوي الليل” و”اذكريني” و”وش تنتظر” و “شلون مغليك” و”أنت أجمل” و”ووش تبين” و”تقوى الهجر” و”صدقيني” و”بعدك عذاب” و”العطا” و”صارحيني”.

أول مشاركة في الأردن

وقال الفنان خالد عبر حسابه في “تيك توك”: الحقيقة أنا سعيد بأنني سأشارك في مهرجان جرش في الأردن، وأحبابي في الأردن يشرفني أن أكون متواجدا بينهم، والفرحة التي تغمرني لا توصف؛ لأنها أول مشاركة لي في الأردن”.

وبعد انتهاء الحفل، أكد البازعي لدى تكريمه ومدير المهرجان للفنان عبد الرحمن، عمق العلاقة الأخوية التي تربط الأردن بالسعودية، مبيناً أن نجاح مشاركة الفرق الفنية والفنانين السعوديين في مهرجان جرش، دليل على تشارك الشعبين بالفرح وحب الحياة.

مشاركة السعودية في جرش

وتُشارك السعودية في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية بدورته السابعة والثلاثين، الذي سيقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023 بمدينة جرش التاريخية، بمشاركة واسعة من فنانين وفرق أدائية من مختلف أنحاء الوطن العربي، لتُقدم من خلاله السعودية لزوّار المهرجان فنونها وإرثها الثقافي العريق.

وتُمثّل السعودية في هذه المشاركة ثلاث هيئات ثقافية عبر فعاليات ثريّة تعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافةٍ غنيّة، وفنونٍ أدائية تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل، حيث تُشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو بثلاث فرق أدائية تعكس تنوع الفنون الأدائية بالمملكة وهي: الدّحة، والرفيحي، والخبيتي، والينبعاوي، والسامري، والخطوة، وستقدّم الفرقة الأدائية النسائية بمصاحبة الأوركسترا والكورال الوطني لونيّ السامري والخطوة، إضافة إلى مشاركة ثلاثة مؤدين لفن الحكواتي.