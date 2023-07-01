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بعد تألقه مع فياريال بالموسم الماضي

دور ماني في انتقال نيكولاس جاكسون لتشيلسي

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
دور ماني في انتقال نيكولاس جاكسون لتشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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كشف النجم السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون، عن النصيحة التي تلقاها من نجم بايرن ميونيخ، ساديو ماني، بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

نصيحة ماني لنيكولاس جاكسون

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع نيكولاس جاكسون صاحب الـ22 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

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نيكولاس جاكسون
نيكولاس بعد التوقيع مع تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

وعلق نيكولاس جاكسون خلال تصريحات أبرزها موقع “جول” العالمي، قائلًا: “تحدثت مع ساديو ماني عن ماوريسيو بوتشيتينو، وقد أشاد به كثيرًا، وقال عنه أشياء رائعة”.

وواصل المهاجم السنغالي، تصريحاته قائلًا: “أخبرني ساديو ماني أن ماوريسيو سيساعدني كثيرًا على التحسن والقيام بعمل جيد إذا استمعت إلى ما سيقوله لي، لذلك هذا بالضبط ما سأفعله”.

نيكولاس جاكسون
نيكولاس بعد التوقيع مع تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

وتألق نيكولاس جاكسون بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث شارم معه في 38 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

نيكولاس جاكسون
نيكولاس بعد التوقيع مع تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

التعاقد مع بوتشيتينو

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي، قد تعاقد مع المدير الفني بوتشيتينو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين بداية من الموسم الرياضي الجديد، خلفًا لمدربه فرانك لامبارد، الذي قاد البلوز لفترة مؤقتة مع نهاية الموسم.

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