Icon

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية Icon قصة حياكة كسوة الكعبة كل عام بالحرير والذهب والفضة Icon الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استقبله نائب أمير مكة

رئيس طاجيكستان يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع آسيا الوسطى

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
رئيس طاجيكستان يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع آسيا الوسطى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان, إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً
“فيتش” تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال العام الجاري

“فيتش” تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال العام الجاري

جامعة طيبة تحذر من حسابات تسوق الأوهام وتدعي ضمان القبول

جامعة طيبة تحذر من حسابات تسوق الأوهام وتدعي ضمان القبول

رئيس جمهورية طاجيكستان يصل جدة رئيس جمهورية طاجيكستان يصل جدة رئيس جمهورية طاجيكستان يصل جدة رئيس جمهورية طاجيكستان يصل جدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة