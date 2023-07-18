رئيس طاجيكستان يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع آسيا الوسطى

وصل الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان, إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.