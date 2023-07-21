رامي صبري وروبي في حفلة طربية بجدة 28 يوليو

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن موعد حفل الفنان رامي صبري والفنانة روبي، والمقام على مسرح بنش مارك في جدة.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحفل سيقام يوم 28 يوليو بمسرح بنش مارك في جدة.

وأعلنت طرح التذاكر للحفل المليء بالأغاني والألحان يوم 22 يوليو في الساعة الـ 7 مساءً.

فعاليات جدة

ويواصل تقويم فعاليات جدة 2023، إقامة فعالياته طوال هذا العام، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تجذب الزوار للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة، بعد اختتامه الفعاليات المقامة في منطقة “سيتي ووك” إحدى أكبر مناطق التقويم الذي تجاوز عدد زواره 5 ملايين زائر.

ويقدِّم تقويم فعاليات جدة عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات والتجارب الترفيهية المختلفة والعروض التفاعلية الحية، إلى جانب الفعاليات الفنية والاستعراضية المنوعة، والمغامرات المشوقة، والألعاب المتنوعة، إضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم المقاهي والعروض المسرحية والمعارض المتخصصة.