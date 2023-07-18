رفع 63 طنًا من مخلفات البناء وإزالة لوحات إعلانية بجدة

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء، حيث نفذت بلدية أبحر الفرعية حملة واسعة بالنطاق شملت متابعة إزالة مظاهر التشوه البصري.

معالجة التشوه البصري

وأوضح رئيس بلدية أبحر الفرعية م. أيمن أحمد دمنهوري أن الفرق الميدانية واصلت تكثيف جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالنطاق، حيث تم خلال الشهر الماضي رفع أكثر من 63 طنًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 82 من الكتابات المشوهة للجدران بالإضافة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ومعالجة 15 حاوية نفايات.

وبين دمنهوري أن هذه الحملة ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في إزالة كافة المشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.