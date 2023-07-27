Icon

الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد Icon التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط Icon حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان Icon ريف يسهم في دعم 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل Icon غوتيريش : بدأنا عصر الغليان العالمي Icon ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب Icon موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة Icon تشكيلة مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تجاوز قيمة الدعم المباشر 435 مليونًا

ريف يسهم في دعم 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
ريف يسهم في دعم 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، عن تجاوز قيمة الدعم المباشر المقدّم للقطاعات التي يستهدفها برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف” خلال عام 2023، مبلغ 435 مليون ريال، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في زيادة مشاركة المرأة في الأعمال والأنشطة الريفية، حيث وصل عدد النساء الريفيات في سوق العمل خلال العام الحالي إلى نحو (50) ألف امرأة.

جاء ذلك خلال تدشّينه لوحة التحكم التفاعلية الأولى للإعانات الزراعية، عبر منصة ذكاء الأعمال الإلكترونية (BI – Power)، في ورشة العمل التي أقيمت بمقر الوزارة في الرياض بعنوان (أثر برنامج ريف السعودية)، حيث تتضمن لوحة التحكم تغطية 3 قطاعات أساسية، تشمل صغار مربي الماشية، ومنتجي الدواجن، وقطاع الاستزراع السمكي.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم

وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم

علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد

علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد

تدشين المنصة الإلكترونية

وأوضح المشيطي أن تدشين المنصة الإلكترونية يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تطبيق التحول الرقمي في قطاعاتها المختلفة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين، من خلال تحسين جودة البيانات في قطاعات الوزارة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التحديات، وزيادة الشفافية والمشاركة الرقمية.

من جهته أشار أمين عام برنامج “ريف” المهندس غسان بكري، إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية؛ حيث وصلت كميات الإنتاج خلال العام الحالي إلى (350,537) طنًا، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، ودعم (70) منتجًا متنوعًا؛ مما أسهم في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل، مبينًا أن البرنامج أسهم كذلك في دعم جهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث استهدف هذا العام زراعة (18) مليون شتلة، في مساحة أكثر من (150) ألف هكتار.

أهداف برنامج ريف

يُذكر أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي؛ لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات؛ لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية؛ لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم