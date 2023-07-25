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نزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال

شاب ينجو بأعجوبة من عضة قرش أبيض في أستراليا

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
شاب ينجو بأعجوبة من عضة قرش أبيض في أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات متداولة لراكب أمواج شاب نجا بأعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا.

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وفي التفاصيل، تمكن الرجل المحظوظ الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان الشاب ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.

وأعلنت السلطات المحلية في أستراليا إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.

وتزايدت هجمات أسماك القرش على البشر، في الآونة الأخيرة، ما أثار فزع المصطافين في عدد من دول العالم.

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