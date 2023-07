شاب ينجو بأعجوبة من عضة قرش أبيض في أستراليا

وثق مقطع فيديو لقطات متداولة لراكب أمواج شاب نجا بأعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا.

وفي التفاصيل، تمكن الرجل المحظوظ الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان الشاب ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.

وأعلنت السلطات المحلية في أستراليا إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.

A young surfer has saved his own life after being attacked by a Great White Shark off popular Gnarabup beach in the South West.

He paddled 600 metres to shore bleeding heavily, before he was helped by a nurse on the sand then rushed to hospital. @emmalegriffiths #9News pic.twitter.com/hY3enlsYZ6

— 9News Perth (@9NewsPerth) July 24, 2023