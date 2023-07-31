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الاتحاد ضمن تأهله لدور الثمانية أمس

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، المواجهة النارية التي قد تجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر والفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان نادي الاتحاد ضمن التأهل لدور الثمانية في البطولة أمس، وذلك بعد الفوز على فريق الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، حيث يحتل حاليًا المركز الأول في المجموعة الأولى.

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النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية

ويتبقى لنادي النصر مباراتان في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك لتحديد موقفه من التأهل لدور ربع النهائي حيث يلعب اليوم ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي ويواجه فريق الزمالك المصري في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل.

وفي حال تصدر النصر مجموعته في بطولة كأس الملك سلمان، وتجاوز دور الثمانية، وأيضًا نجح الاتحاد في تجاوز دور الثمانية، فسوف يلتقي الفريقان في دور نصف النهائي.

النصر والشباب - كريستيانو رونالدو - نادي الشباب

النصر كان تعادل في الجولة الأولى بدور المجموعات مع جاره الشباب بدون أهداف، بينما فاز نادي الاتحاد في أول جولتين في مجموعته على كل من الترجي والصفاقسي التونسيين.

وفي وقت سابق، كان رونالدو تحدث عن انتقال بنزيما لـ الدوري السعودي قائلًا لـ صحيفة Marca : ““لقد كنت على علم بذهابه إلى الدوري السعودي، وأنا متأكد أنه خلال سنتين أو 3 بالكثير الدوري السعودي سيكون واحدًا من أفضل الدوريات في العالم”.

إنجازات رونالدو وبنزيما 

ويعد بنزيما ورونالدو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل القدوم لـ دوري روشن السعودي، حيث يتصدر رونالدو القائمة بمسماها الحديث من خلال المشاركة في المباراة النهائية برصيد 5 ألقاب مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالتساوي مع بنزيما المنتقل حديثًا إلى صفوف الاتحاد.

كريم بنزيما - الاتحاد والصفاقسي
بنزيما

كما توج داني كارفاخال ولوكا مودريتش بالبطولة 5 مرات أيضًا، وجاء 6 لاعبين من ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، وهم؛ سيرجيو راموس، تونس كروس، مارسيلو، كاسيميرو، غاريث بيل وإيسكو.

وتوج سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالبطولة 5 مرات، إلا أنهم شاركوا في 4 مباريات نهائية فقط، ليتواجدوا في المركز الثاني بالقائمة.

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