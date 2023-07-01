عرض سعودي أمام كاراسكو

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البلجيكي يانيك كاراسكو باهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاراسكو يتلقى عرضًا سعوديًا

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية، اليوم السبت: “أحد أندية دوري روشن السعودي يغري البلجيكي يانيك كاراسكو.. لم يُعرف بعد من هو الفريق الطامح في هذه الصفقة، لكن يوجد اهتمام حقيقي بالحصول على خدماته”.

وأضافت الشبكة الإسبانية في تقريرها: “لا نعلم حتى الآن دخول الطرفين في مفاوضات متقدمة، لكن الفريق السعودي المعني بالصفقة سيدفع مبلغًا معينًا لنادي أتلتيكو مدريد من أجل الموافقة على رحيل اللاعب”.

الانتقال إلى برشلونة

وكان من المخطط أن يعود كاراسكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ لوجود اتفاق رسمي بضمه مقابل 16 مليون يورو، وذلك ضمن صفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن آخر مهلة لبرشلونة، من أجل تفعيل شرط ضم النجم البلجيكي كانت بنهاية شهر يونيو الماضي، ولكن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني، تجعله مجبرًا على التضحية بلاعب أو اثنين لإبرام الصفقة تماشيًا مع شروط الليغا المالية.

وينتهي عقد كاراسكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2024، وشارك معه في 44 مباراة خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات وقدم 5 تمريرات حاسمة.