Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور Icon وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton Icon نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون Icon حفل زواج سعودي يثير إعجاب فتاة أمريكية Icon السعودية تختتم مشاركتها في معرض آيدف 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
مشاهير
شعرت بذعر شديد وراحت تصرخ

فأر يفاجئ شاكيرا أثناء تصوير أغنية جديدة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
فأر يفاجئ شاكيرا أثناء تصوير أغنية جديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول نشرته النجمة العالمية شاكيرا عبر حسابها بموقع “Instagram”  لحظة ظهور فأر بالقرب منها أثناء كواليس تصوير أغنية جديدة كانت تقوم بتسجيلها الأربعاء، اسمها Copa Vacia أو “كأس فارغة.

ذعر وصراخ شاكيرا

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر قربها فأر وهي تقوم بدور “حورية” مستلقية على نفايات “سينوغرافية” اصطناعية، فشعرت بذعر شديد وراحت تصرخ.

قد يهمّك أيضاً
تأسيس شركة “تراث المدينة” لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية

تأسيس شركة “تراث المدينة” لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية

مقطع صوتي يثير ضجة كبيرة بمصر وتحذير بعدم فتحه

مقطع صوتي يثير ضجة كبيرة بمصر وتحذير بعدم فتحه

ومازحت المغنية الكولومبية- اللبنانية شاكيرا أكثر من 88 مليونًا يتابعونها في “إنستغرام” وكتبت تعليقًا في الموقع قالت فيه: “الأشياء التي تحدث حتّى لحوريات البحر” في إشارة الى الفأر الذي رأته يتقدم نحوها.

واعترفت النجمة البالغة 46 عامًا، أنها شعرت بخوف “مفاجيء ومختلف” أثناء تسجيل الفيديو الموسيقي للأغنية التي شاركها فيها المغني الكولومبيManuel Turizo في مواقع التواصل. الا أن كثيرين ممن علقوا على ظهور الفأر، اعتبروه محظوظًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم