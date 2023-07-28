فأر يفاجئ شاكيرا أثناء تصوير أغنية جديدة

وثق مقطع فيديو متداول نشرته النجمة العالمية شاكيرا عبر حسابها بموقع “Instagram” لحظة ظهور فأر بالقرب منها أثناء كواليس تصوير أغنية جديدة كانت تقوم بتسجيلها الأربعاء، اسمها Copa Vacia أو “كأس فارغة.

ذعر وصراخ شاكيرا

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر قربها فأر وهي تقوم بدور “حورية” مستلقية على نفايات “سينوغرافية” اصطناعية، فشعرت بذعر شديد وراحت تصرخ.

ومازحت المغنية الكولومبية- اللبنانية شاكيرا أكثر من 88 مليونًا يتابعونها في “إنستغرام” وكتبت تعليقًا في الموقع قالت فيه: “الأشياء التي تحدث حتّى لحوريات البحر” في إشارة الى الفأر الذي رأته يتقدم نحوها.

واعترفت النجمة البالغة 46 عامًا، أنها شعرت بخوف “مفاجيء ومختلف” أثناء تسجيل الفيديو الموسيقي للأغنية التي شاركها فيها المغني الكولومبيManuel Turizo في مواقع التواصل. الا أن كثيرين ممن علقوا على ظهور الفأر، اعتبروه محظوظًا.