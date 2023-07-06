كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي كاكا لاعب ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق سيرافق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم العام المقبل.

وبالأمس، أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، عن التعاقد مع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل الأول.

أنشيلوتي يتولى مهمة منتخب البرازيل العام المقبل

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، الأمر الذي يُسهل من عملية التفاوض معه.

وقالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن كاكا نجم الميلان السابق سيلتحق بمدربه أنشيلوتي حيث عملا معًا خلال الفترة من 2003 إلى 2009 في صفوف الميلان.