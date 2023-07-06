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لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أقامت إسكتلندا، مراسم تتويج ملكية للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، للمرة الثانية في قلعة إدنبرة، حيث جرى تقديم مجوهرات التاج الإسكتلندي والصولجان للملك، خلال موكب كبير وعرض جوي ومراسم مهيبة.

تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

وأطلقت من قلعة إدنبرة، 21 طلقة تحية للملك تشارلز الثالث، الذي يرافقه ابنه الأكبر وولي عهده الأمير ويليام وزوجته كيت.

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وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع في بريطانيا، أنه شارك في الموكب أكثر من 700 فرد من البحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي.

جواهر التاج البريطاني

وقبل المراسم، تم إحضار جواهر التاج من قلعة إدنبرة إلى كاتدرائية “سانت جايلز” في موكب في طريق “رويال مايل” شارك فيه حوالي 100 شخص من مختلف جوانب الحياة الإسكتلندية.

وتوج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في مايو الماضي بحضور نحو 100 من زعماء العالم، في أكبر حدث رسمي تشهده بريطانيا منذ سبعة عقود.

عرش بريطانيا

وورث الملك، البالغ من العمر 74 عامًا، عرش بريطانيا و14 منطقة أخرى بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر العام الماضي.

وكان لإنجلترا وإسكتلندا أسرتان مالكتان مختلفتان حتى تم توحيد المملكتين في عام 1603. ونظرًا لهذه الحقيقة التاريخية، أقيمت مراسم إسكتلندية منفصلة بمناسبة التتويج أمس الأربعاء.

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