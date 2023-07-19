لوحتان سرمديتان تزينان معرض رحلة الكتابة والخط

يشهد معرض رحلة الكتابة والخط “دروب الروح” الذي تنظمه وزارة الثقافة بمستشفى عرقة بالرياض؛ إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بالخط العربي والحضارة الإسلامية والأعمال الفنية الخالدة، وذلك بعد تكليف الوزارة لعدد من الخطاطين البارزين والفنانين والمصممين المعاصرين؛ بالمشاركة في المعرض الذي يستمر حتى 2 سبتمبر القادم.

وفي أروقة المعرض وبين جنباته استطاع الخطاطان عبيد النفيعي وهاني الطويل؛ تقديم أجمل ما لديهما من مهارة خطية فريدة عبر لوحتين خُلِدتا في الذاكرة؛ نقشا فيها آيتين قرآنيتين على مساحات أعمالهم.

خط الثلث الجلي

واستخدم الفنانان خط الثلث الجلي الذي يعدّ أحد أشهر الخطوط العربية جمالاً وأصعبها كتابةً؛ لتمتعه بالمتانة والمرونة في التركيب؛ فالخط العربي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث الإسلامي والهوية الثقافية من حيث استخدامه في تزيين الأعمال الفنية المختلفة في المساجد والمزارات السياحية.

واحتضنت لوحة الخطاط هاني الطويل مقطوعةً من قوله تعالى: “كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزْقًا” في إطار مربع مذهب بمساحة 80×90سم؛ مزين بنقوش وزخارف لمجموعة من الأزاهير والبتلات الذهبية الجذابة بأشكالها المتداخلة والساحرة.

أما لوحة الخطاط عبيد النفيعي فتضمنت قوله تعالى: “وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ”؛ معتمداً على خط الثلث الجلي، ومستخدماً اللون الذهبي في الكتابة بمساحة 70X100سم؛ فيما تُشكّل الكتابة التي تمثل قطرة الماء عنصراً بارزاً لجذب الزوار؛ بعد أن اختارها الخطاط لدلالتها على عظمة الرسول الكريم وسيرته العطرة.

يذكر أن معرض رحلة الكتابة والخط “دروب الروح” يضم مشاركة 34 خطاطاً وخطاطة من 11 جنسية، كما يحتوي على أربعة أقسام مترابطة ومتكاملة وهي: النور، الحرف، المساحة، الشعر؛ فيما سينتقل في ثاني محطاته والأخيرة إلى المدينة المنوّرة في 15 أكتوبر إلى 23 ديسمبر.