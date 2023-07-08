Icon

الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه Icon فتاة تبلغ عن شقيقها لتعاطيه المخدرات Icon سبب قد يُقرب لوكاكو من الانتقال للهلال Icon خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين من الثوابت السعودية Icon التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري المصري Icon الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي Icon خير السعودية ممتد إلى أقصى الأرض Icon مبابي: لن أكون راضيًا إلا بحصد دوري الأبطال Icon بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة Icon وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا أنه يسعى للفوز باستمرار

مبابي: لن أكون راضيًا إلا بحصد دوري الأبطال

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
مبابي: لن أكون راضيًا إلا بحصد دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، عن طموحه، مؤكدًا أنه يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

مبابي يؤكد برغبته في الفوز باستمرار

وتحدث مبابي عن الأسباب التي دفعت البعض للتأكيد بأن هذا الموسم هو الأخير له في فرنسا، قائلًا: “أنا لاعب تنافسي، عندما ألعب يكون ذلك من أجل الفوز. ولا يهمني مع من ألعب، ولا يهمني القميص الذي أرتديه، ولا يهمني أين ألعب”.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية

وتابع: “لن أرضى أبدًا سوى بالفوز، ولن أكون راضيا أبدًا إلا بالفوز بدوري أبطال أوروبا. سأذهب في عطلة، وأقوم بإعادة ضبط نفسي، وأستعيد طاقتي، وأعود بالجوع الذي يعرفه الجميع”.

وأضاف مبابي: “أنا دائمًا غير راض عن نفسي، لذلك لا يمكنني الإعجاب بما فعلته. هذا هو المفتاح الأول لفهم نفسي، لأن كل ما أفعله، أقول يمكنني القيام بذلك مرة أخرى وبشكل أفضل. لدي هذا الجوع للفوز”.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر footmercato

الفوز بدوري أبطال أوروبا

وأردف مبابي: “لا أريد أن أكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة. لهذا السبب يعتقد الناس أحيانا أنني متكبر. لا أخشى الفشل أيضا، إنه جزء من مسيرة اللاعبين، لكن لدي إيمان عميق بأنني ولدت للفوز وأريد أن أثبت ذلك للجميع”.

وواصل: “لا أعرف ما الذي ينقص باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذا السؤال لا يوجه لي. يجب التحدث مع الأشخاص الذين يشكلون الفريق وينظمون القائمة ويبنون هذا النادي. أنا فقط أحاول القيام بعملي بأفضل طريقة ممكنة”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

واستكمل مبابي تصريحاته قائلًا: “كنت أفضل لاعب وأفضل هداف للعام الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي. يمكنني القيام بذلك بشكل أفضل. في بعض الأحيان في كرة القدم تواجه ما يسمى بالحد الأقصى، ولذلك هذا ليس سؤالا أكبر من أن يوجه لي، بل هو سؤال لأولئك الذين فوقي”.

وأردف خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائلًا: “توجد العديد من الأمور التي تجعلني أشعر بالفخر.. أولا الاستمرار في الفوز بالألقاب، هذا السبب الرئيسي الذي نلعب من أجله”.

واختتم مبابي حديثه قائلًا: “سعيد بالحفاظ على مستواي، وقد حققت موسماً سجلت فيه قرابة 50 هدفاً. وهناك هالاند أيضًا، وأعلم أن يمكنني تحطيم الرقم القياسي لموسم واحد الخاص بجوست فونتين وهو 53 هدفاً”.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر @PSG_English

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات...

السعودية اليوم
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
السعودية اليوم

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى...

السعودية اليوم
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
العالم

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل...

العالم
محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال
آخر الاخبار

محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

آخر الاخبار
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
العالم

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني...

العالم
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
السعودية اليوم

لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

السعودية اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
العالم

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد...

العالم
السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة الحشود بانسيابية
السعودية اليوم

السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة...

السعودية اليوم