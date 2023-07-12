“مجنون ليلى” يحفظ الشعر والخط العربي معًا في معرض دروب الروح سافيتش يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال عائدات أوبك من تصدير النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها ضبط 3 مروجين وإحباط تهريب القات في رنية والعارضة جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة تشيلسي يسعى لرحيل أوباميانج إلى دوري روشن 63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في نيويورك وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أرقام عبدالعزيز البيشي قبل الانتقال لضمك
يمتزج الشعر والخط العربي معًا ينتج عنهما إرث ثقافي فريد يشكل قطعة فنية توثق العلاقة بين الحاضر والماضي في معرض “رحلة الكتابة والخط: دروب الروح” في نسخته الثانية بالرياض والذي تنظمه وزارة الثقافة، ويمتد حتى 2 سبتمبر المقبل في مستشفى عرقة.
حيث يحتضن المعرض العمل الفني “مجنون ليلى” للخطاطة مريم نوروزي؛ الذي يتضمن أبياتًا شعرية لقيس بن الملوّح، داخل “مرقع” على شكل كتاب مطوي مغلف بالجلد، وحبر وذهب على ورقٍ لافتٍ للنظر؛ يستوقف الزوار لقراءة الأبيات الشعرية الخالدة، والتأمل في جمال الخط العربي الساحر الذي تزخر به الحضارة العربية والإسلامية.
واعتمدت الفنانة مريم نوروزي نوعين من الخطوط هي “المحقق” و”الريحاني” في كتابة القصيدة وفق تخطيط “المرقع” التقليدي، فيما استخدمت الحبر الأسود لكتابة القصيدة على الورق “المقهر التقليدي” وهو ورق معروف لدى الخطاطين، يتم تحويله إلى ورق ناعم ونقي صالح للكتابة؛ لتوظف بعدها خط “المحقق” الذي يمتاز برقته، إضافة لخط “الريحاني” الأصغر حجمًا؛ في كتابة الأبيات الشعرية.
واتبعت الخطاطة ترتيب القصيدة من الأعلى إلى الأسفل، وذلك من خلال شد الرسم على ظهارة من الكرتون، متسق ليتخذ شكل آلة الأكورديون، مما يتيح عرض جميع الصفحات بطريقة ملفتة وجذابة، ويسهل الوصول إلى كل مقطع منها، وهو ما مكن الفنانة من دفع العمل لينبض بالحياة عبر القصيدة الخالدة لقيس بن الملوح.
يشار أن مريم نوروزي حصلت على إجازة في فن خط الثلث؛ من الخطاطَين الكبيرَين حسن جلبي وداوود بكتاش في عام 2014، ونالت عدة جوائز عن عملها في خطيّ الثلث والمحقق، كما ظهرت أعمالها في عدد من المعارض الدولية في المملكة العربية السعودية، والمغرب، وماليزيا، وفرنسا.
الجدير بالذكر أن معرض رحلة الكتابة والخط ” دروب الروح”، يعد أحد الفعاليات الرئيسة التي تنفذها وزارة الثقافة احتفاءً بالخط العربي، فيما من المقرر أن ينتقل المعرض إلى المدينة المنورة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 23 ديسمبر، في مركز المدينة للفنون، متضمنًا أربعة أقسام رئيسية، هي: النور، والحرف، والمساحة، والشعر، والتي تُمثل أشكال متعددة من الأعمال الفنية المنتقاة سواء كانت مكتوبة، أو منسوجة أو مطرزة أو مرسومة أو منحوتة أو ملونة وتنتمي لفترات زمنية مختلفة.