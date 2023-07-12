“مجنون ليلى” يحفظ الشعر والخط العربي معًا في معرض دروب الروح

يمتزج الشعر والخط العربي معًا ينتج عنهما إرث ثقافي فريد يشكل قطعة فنية توثق العلاقة بين الحاضر والماضي في معرض “رحلة الكتابة والخط: دروب الروح” في نسخته الثانية بالرياض والذي تنظمه وزارة الثقافة، ويمتد حتى 2 سبتمبر المقبل في مستشفى عرقة.

حيث يحتضن المعرض العمل الفني “مجنون ليلى” للخطاطة مريم نوروزي؛ الذي يتضمن أبياتًا شعرية لقيس بن الملوّح، داخل “مرقع” على شكل كتاب مطوي مغلف بالجلد، وحبر وذهب على ورقٍ لافتٍ للنظر؛ يستوقف الزوار لقراءة الأبيات الشعرية الخالدة، والتأمل في جمال الخط العربي الساحر الذي تزخر به الحضارة العربية والإسلامية.

الشعر والخط العربي

واعتمدت الفنانة مريم نوروزي نوعين من الخطوط هي “المحقق” و”الريحاني” في كتابة القصيدة وفق تخطيط “المرقع” التقليدي، فيما استخدمت الحبر الأسود لكتابة القصيدة على الورق “المقهر التقليدي” وهو ورق معروف لدى الخطاطين، يتم تحويله إلى ورق ناعم ونقي صالح للكتابة؛ لتوظف بعدها خط “المحقق” الذي يمتاز برقته، إضافة لخط “الريحاني” الأصغر حجمًا؛ في كتابة الأبيات الشعرية.

واتبعت الخطاطة ترتيب القصيدة من الأعلى إلى الأسفل، وذلك من خلال شد الرسم على ظهارة من الكرتون، متسق ليتخذ شكل آلة الأكورديون، مما يتيح عرض جميع الصفحات بطريقة ملفتة وجذابة، ويسهل الوصول إلى كل مقطع منها، وهو ما مكن الفنانة من دفع العمل لينبض بالحياة عبر القصيدة الخالدة لقيس بن الملوح.

إجازة في فن خط الثلث

يشار أن مريم نوروزي حصلت على إجازة في فن خط الثلث؛ من الخطاطَين الكبيرَين حسن جلبي وداوود بكتاش في عام 2014، ونالت عدة جوائز عن عملها في خطيّ الثلث والمحقق، كما ظهرت أعمالها في عدد من المعارض الدولية في المملكة العربية السعودية، والمغرب، وماليزيا، وفرنسا.

الجدير بالذكر أن معرض رحلة الكتابة والخط ” دروب الروح”، يعد أحد الفعاليات الرئيسة التي تنفذها وزارة الثقافة احتفاءً بالخط العربي، فيما من المقرر أن ينتقل المعرض إلى المدينة المنورة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 23 ديسمبر، في مركز المدينة للفنون، متضمنًا أربعة أقسام رئيسية، هي: النور، والحرف، والمساحة، والشعر، والتي تُمثل أشكال متعددة من الأعمال الفنية المنتقاة سواء كانت مكتوبة، أو منسوجة أو مطرزة أو مرسومة أو منحوتة أو ملونة وتنتمي لفترات زمنية مختلفة.