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لندن تسعى أن تكون الشريك الأوروبي الرئيسي للرياض

مسؤول بالحكومة البريطانية: نحتاج للسعوديين أكثر مما يحتاجوننا

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
مسؤول بالحكومة البريطانية: نحتاج للسعوديين أكثر مما يحتاجوننا
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد مصدر مسؤول بالحكومة البريطانية، أنه تم توجيه دعوة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل زيارة لندن وتوسيع العلاقات بين بريطانيا والسعودية.

توجيه دعوة بريطانية لولي العهد

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الجمعة، عن مصار مطلعة قولها إن الحكومة البريطانية، دعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن في زيارة من المتوقع أن تتم في أكتوبر أو نوفمبر القادمين.

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وتشير الدعوة إلى رغبة المملكة المتحدة في جذب الاستثمار السعودي وتعميق العلاقات مع الرياض بعد خمس سنوات من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب الصحيفة البريطانية.

أهمية العلاقات السعودية البريطانية

وأكد مسؤول بالحكومة البريطانية للصحيفة أن الحكومة وجهت دعوة إلى ولي العهد لكن توقيت الزيارة سيحدده الطرف السعودي، كوننا نحتاجهم أكثر مما يحتاجون إلينا، على حد قوله.

وفي عام 2018، أجرى الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى المملكة المتحدة التقى خلالها بالملكة إليزابيث الثانية الراحلة وولي عهد بريطانيا آنذاك الأمير تشارلز أمير ويلز، ورئيسة الوزراء، وعدداً من المسؤولين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات المشتركة بين البلدين

وتسعى المملكة العربية السعودية أيضًا إلى الحصول على تصويت المملكة المتحدة في نوفمبر المقبل لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وهي النقطة التي من المفترض أن تتحقق فيها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولكن تعد روما هي المنافس الرئيسي للمملكة بالنسبة لتصويتات معرض إكسبو.

وتتفاوض المملكة المتحدة على اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد المملكة العربية السعودية عضوًا رئيسيًا فيها، وهي حريصة على أن تكون الشريك الأوروبي الرئيسي للرياض.

أهمية الرياض بالنسبة لبريطانيا

وبعد الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين البلدين في مارس الماضي، قالت المملكة المتحدة إن الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد التجارة بنسبة 16٪ على الأقل، وأوضحت لندن أن الاتفاق سيضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني على الأقل سنويًا للاقتصاد البريطاني و المساهمة بمبلغ إضافي قدره 600 مليون جنيه إسترليني أو أكثر في رواتب المملكة المتحدة.

وهناك تقارير تفيد أيضًا بصفقة سعودية لشراء أحد أندية الدوري الأوروبي، وستكون الصفقة بحجم  الصفقة السعودية لشراء نيوكاسل يونايتد.

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