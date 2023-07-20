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لتعزيز جهود السعودية في الاقتصاد الأخضر

وصول أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل جدة

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
وصول أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت اليوم الخميس، أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل، إلى ميناء جدة الإسلامي.

الاقتصاد الأخضر

يأتي ذلك في ضور تعزيز جهود السعودية في الاقتصاد الأخضر، وريادتها العالمية في قطاع الطاقة، تحت رعاية وحضور وتشريف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والقنصل الياباني في جدة إيزورو شيمورا.

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