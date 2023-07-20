وصول أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل جدة

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وصلت اليوم الخميس، أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل، إلى ميناء جدة الإسلامي.
يأتي ذلك في ضور تعزيز جهود السعودية في الاقتصاد الأخضر، وريادتها العالمية في قطاع الطاقة، تحت رعاية وحضور وتشريف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والقنصل الياباني في جدة إيزورو شيمورا.
وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، تم الاطلاع على التقنيات الفنية للسفينة والبنية التحتية المتطورة في السفينة، فضلًا عن الفوائد البيئية المتعددة لها.
فيديو | أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل تصل ميناء جدة الإسلامي#الإخبارية pic.twitter.com/XGxz9pN5B1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2023