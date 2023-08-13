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إياغو سانتوس وفيرمينو الأسرع

أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم
المواطن - فريق التحرير

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بدأ النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز، حيث إنه صاحب الهدف الافتتاحي لمنافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

أصحاب الأهداف الافتتاحية

وكشف حساب الدوري السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن أصحاب الأهداف الافتتاحية في آخر 5 مواسم، ونجح فيرمينو في هز شباك الحزم هذا الموسم بعد مرور 6 دقائق، علمًا بأنه أحرز هاتريك وقاد الأهلي للفوز.

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فيرمينو
فيرمينو – المصدر spl

وتمكن لاعب ضمك، دوماغوج أنتوليتش من افتتاح أهداف الموسم الماضي خلال مواجهة الفيحاء عند الدقيقة 51، فيما أحرز لاعب الفيحاء، تاختيدس باناجيوتس، أول أهداف الدوري السعودي موسم 2021\ 2022 أمام الاتحاد عند الدقيقة 35.

ونجح نجم التعاون، إياغو سانتوس في تسجيل أسرع الأهداف الافتتاحية، حيث هز شباك الفيصلي بعد مرور دقيقتين فقط في موسم 2020\ 2021، فيما افتتح نجم النصر، جوليانو التسجيل أمام ضمك عند الدقيقة 24 في موسم 2019\ 2020.

الدوري السعودي للمحترفين
قائمة اللاعبين – المصدر @SPL

ترتيب الدوري السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري، كالتالي؛ الفيحاء في الصدارة بـ3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والطائي، ثم كل من الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، الرائد أبها، الوحدة، الأخدود والرياض بدون رصيد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بدون رصيد، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى، بالتساوي مع الخليج والحزم.

الأهلي في دوري روشن السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @SPL

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