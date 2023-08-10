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الرياض تصدرت المخالفات بواقع 30%

أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية بقطاع الترفيه خلال النصف الأول من 2023

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية بقطاع الترفيه خلال النصف الأول من 2023
المواطن - واس

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نفذت الهيئة العامة للترفيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية، تنوعت ما بين الزيارات الميدانية، والرقابة الرقمية المستمرة، نتج عنها رصد نحو 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة، وذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة والقطاعات الترفيهية التي تقع تحت نطاق إشراف الهيئة.

الرياض في صدارة المخالفات

وحصدت منطقة الرياض النسبة الأكبر من المخالفات بواقع 30%، ثم مكة المكرمة بنسبة 27%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 26%، فيما تقاسمت بقية المناطق نسبة 17%، واعتمدت الهيئة في رصد مخالفاتها على الزيارات الميدانية بالدرجة الأولى، ثم الرقابة الرقمية.

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كفاءة وجودة

وتهدف الهيئة من خلال توسيع نطاق أعمال الرقابة في القطاع الترفيهي إلى إثراء تجارب الزوار والارتقاء بمستوى النضج المؤسسي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخيارات الترفيهية المقدمة للمستفيدين.

وتعمل الهيئة عبر رصدها لمخالفات القطاع على مجموعة من التقارير الهادفة لتقييم الأنشطة الترفيهية ومحتواها وتطوير الاشتراطات والضوابط الحالية، ودراسة أفضل الممارسات للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة.

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