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للحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة

أمير الشرقية يدشن مبادرة الفرز من المصدر

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
أمير الشرقية يدشن مبادرة الفرز من المصدر
المواطن - فريق التحرير

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، مبادرة “الفرز من المصدر” التي أطلقتها جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع أمانة المنطقة ومركز إدارة النفايات.

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أمير الشرقية يثمن الجهود

وثمّن سموه، الجهود التي تسهم في الحفاظ على البيئة، واستخدام الطاقة النظيفة، والتكامل بين الجهات المختصة للخروج بمخرجات تحقق الأهداف المنشودة -بإذن الله-.

تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية

من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال بن سلطان الرشيد، عرضًا لسمو أمير المنطقة الشرقية عن المبادرة وأهدافها والتأكيد على مبدأ حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية لدى المصانع والشركات، منوهًا بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة لأنشطة وبرامج الجمعية ولكل ما يسهم في الحفاظ على البيئة في المنطقة.

أمير الشرقية

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