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الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات النظاميه بحقهم

إحباط تهريب 15 كجم حشيش في جازان والقبض على مروِّجَيْن في الجوف وجدة

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
إحباط تهريب 15 كجم حشيش في جازان والقبض على مروِّجَيْن في الجوف وجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في قطعة غيار مركبة.

ولفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب حشيش بجازان

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود بجازان أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج إمفيتامين بجدة

كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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