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ربطها باستعادة النظام الدستوري

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية الغابون

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية الغابون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية الغابون في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الإفريقي.

وأدان المجلس بشدة الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في الغابون والذي أطاح الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس 2023، بحسب ما أفادت “العربية”.

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اجتماع بشأن الغابون

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، أنه يعقد اجتماعا بشأن الوضع في الغابون. وقال على منصة “إكس”: “يجتمع مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي الآن لبحث الوضع في الغابون”.

تنصيب قائد الانقلاب

جاء ذلك، بعدما أعلن جيش الغابون أن مراسم تنصيب قائد الانقلاب الجنرال برايس أوليغي نغيما “رئيسًا انتقاليًا” ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما أطاح قادة الانقلاب بحكم علي بونغو أونديمبا.

وأكّد أولريك مانفومبي، الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء “مؤسسات انتقالية على مراحل”.

 

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