Icon

البلطان: الإدارة لم تتوافق مع الشبابيين وطلبت من الثنيان الاحترام ولم يحدث! Icon لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة Icon المجلس العسكري في النيجر يحسم مسألة عودة بازوم للسلطة Icon خالد البلطان: سلمت الشباب لإدارة الثنيان دون مديونيات Icon خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”! Icon لقطات لعقوبة قاسية لسائق متهور يقود بسرعة جنونية Icon 19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان! Icon الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص Icon محمد البكيري: جوتا طار! Icon إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمتوسط 6.5 ساعة نوم في الليلة

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم أ. د. أحمد باهمام أن المملكة من أعلى دول العالم في السهر، وأن آثار نقص النوم خطرة جدًّا على الأطفال، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

مسح وطني

وقال باهمام خلال مداخلة مع برنامج الراصد: إنه تم عمل مسح وطني عام 1999 لطلاب مدارس الابتدائية وجد أن الطلاب في تلك الفترة كانوا أقل طلبة ينامون ساعات نوم وأكثر طلبة تسهر على مستوى العالم.

قد يهمّك أيضاً
الهلاليون: سالم الدوسري خط أحمر

الهلاليون: سالم الدوسري خط أحمر

تغول مؤثري السوشيال ميديا على المستوى المحلي لم يأتِ من فراغ

تغول مؤثري السوشيال ميديا على المستوى المحلي لم يأتِ من فراغ

إحصائيات عالمية

وتابع أن السعودية دائمًا تكون في الخمس الدول الأولى من ناحية السهر، في الإحصائيات التي تصدر من المنظمات العالمية.

جلسات المساء

وفي السعودية يفضل الغالبية اختيار وقت المساء لجلسات السمر والتجمعات العائلية ولقاء الأصدقاء، التي قد تستمر إلى ما بعد منتصف الليل، إذ أثرت بمرور الوقت في معدل النوم سواء للكبار أو الصغار بشكل عام.

السعودية الثالثة عالميًّا في السهر

وقبل أربع سنوات، حلت السعودية بالمرتبة الثالثة بعد كوريا الجنوبية واليابان ضمن قائمة الشعوب الأقل نومًا، في مسح أجراه برنامج Sleep Cycle ونشر في عام 2019، وهو تطبيق يتتبع ساعات النوم.

متوسط معدل النوم

وكشف التقرير نفسه عن معدل نوم للأفراد في السعودية بمتوسط 6.5 ساعة في الليلة، وهي نسبة تعد أقل من معدل النوم الموصى به للبالغين الأصحاء بساعة ونصف، لتحقيق مستوى عالٍ من الراحة الجسمانية والعقلية لليوم التالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم