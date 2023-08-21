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كشف استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم أ. د. أحمد باهمام أن المملكة من أعلى دول العالم في السهر، وأن آثار نقص النوم خطرة جدًّا على الأطفال، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال باهمام خلال مداخلة مع برنامج الراصد: إنه تم عمل مسح وطني عام 1999 لطلاب مدارس الابتدائية وجد أن الطلاب في تلك الفترة كانوا أقل طلبة ينامون ساعات نوم وأكثر طلبة تسهر على مستوى العالم.
وتابع أن السعودية دائمًا تكون في الخمس الدول الأولى من ناحية السهر، في الإحصائيات التي تصدر من المنظمات العالمية.
وفي السعودية يفضل الغالبية اختيار وقت المساء لجلسات السمر والتجمعات العائلية ولقاء الأصدقاء، التي قد تستمر إلى ما بعد منتصف الليل، إذ أثرت بمرور الوقت في معدل النوم سواء للكبار أو الصغار بشكل عام.
وقبل أربع سنوات، حلت السعودية بالمرتبة الثالثة بعد كوريا الجنوبية واليابان ضمن قائمة الشعوب الأقل نومًا، في مسح أجراه برنامج Sleep Cycle ونشر في عام 2019، وهو تطبيق يتتبع ساعات النوم.
وكشف التقرير نفسه عن معدل نوم للأفراد في السعودية بمتوسط 6.5 ساعة في الليلة، وهي نسبة تعد أقل من معدل النوم الموصى به للبالغين الأصحاء بساعة ونصف، لتحقيق مستوى عالٍ من الراحة الجسمانية والعقلية لليوم التالي.
فيديو | استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم أ.د أحمد باهمام: السعودية من أعلى دول العالم في السهر.. وآثار نقص النوم خطرة جدا على الأطفال #الراصد pic.twitter.com/PtDfz9miSo
— الراصد (@alraasd) August 20, 2023