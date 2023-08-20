الضمان الصحي: إتمام التطعيمات يعزز مناعة الطفل

أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسي الجديد، أهمية حصول الأطفال على جميع التطعيمات التي يحتاج إليها.

وقال المجلس، في منشور عبر منصة إكس”، تويتر سابقا”: “إن أفضل طريقة لتعزيز مناعة أطفالك هو إتمامهم للتطعيمات التي يحتاجون إليها”.

انتظام العملية التعليمية

انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.

وعملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.