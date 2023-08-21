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بواقع 47 درجة مئوية

القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة القيصومة سجلت اليوم الاثنين أعلى درجات الحرارة في السعودية.

القيصومة في المركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، لتسجل 47 درجة مئوية.

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وأضاف أن العلا وعرعر والأحساء جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك كل من القصيم والجوف ورفحاء في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

وسجلت كل من تبوك والمدينة المنورة 44 درجة مئوية لتحتلا المركز الرابع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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