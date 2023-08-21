القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش بالمدينة المنورة كريستيانو رونالدو يستعد لبدء مشواره الآسيوي غدًا الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر استاد لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023 أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة النجار: غروهي اتحادي ولن يُغادر موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم مدني الشرقية يرصد مخالفة تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى الاتحاد يواصل محاولاته لضم فاران
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة القيصومة سجلت اليوم الاثنين أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، لتسجل 47 درجة مئوية.
وأضاف أن العلا وعرعر والأحساء جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك كل من القصيم والجوف ورفحاء في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.
وسجلت كل من تبوك والمدينة المنورة 44 درجة مئوية لتحتلا المركز الرابع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.