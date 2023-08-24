الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس الجدد في 2024

قررت مجموعة بريكس، زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة؛ سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 عضواً، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.

إعلان توسيع بريكس

وقال رئيس جنوب أفريقيا في القمة إن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة إلى اتفاق للمبادئ والمعايير والإجراءات لعملية التوسيع، ووصلت إلى “إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسيع، التي ستتبعها مراحل لاحقة”.

وأضاف: “اتخذنا قراراً بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة”، منبهاً إلى أن عضويتهم في بريكس ستبدأ من 1 يناير 2024″.

الناتج المحلي لمجموعة بريكس

ووفقًا لموقع “The Spectator Index”، يصل الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024 كالتالي:

الصين: 19.3 تريليون دولار

الهند: 3.7 تريليون دولار

البرازيل: 2.1 تريليون دولار

روسيا: 2 تريليون دولار

المملكة العربية السعودية: 1 تريليون دولار

الأرجنتين: 0.6 تريليون دولار

الإمارات العربية المتحدة: 0.5 تريليون دولار

مصر: 0.4 تريليون دولار

جنوب أفريقيا: 0.4 تريليون دولار

إيران: 0.36 تريليون دولار

إثيوبيا: 0.15 تريليون دولار

بريكس تمتلك ثلث اقتصاد العالم

ووفقاً لحسابات البنك الدولي؛ فإنَّ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا مجتمعة وصل في العام 2022 إلى نحو 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمس الموجودة أصلاً في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.

اتخاذ قرار التوسيع

اتُّخذ قرار زيادة الأعضاء خلال اليوم الثاني من قمة “بريكس” في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء، بعدما أبدت الهند تأييدها لعملية التوسيع على أساس التوافق. وكانت الصين المحرك الرئيسي وراء إضافة المزيد من الأعضاء، لكنَّ الهند، التي تشعر بالقلق من أن جارتها القوية يمكن أن تسيطر على المجموعة، دعت سابقاً إلى اتباع نهج حذر.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ فطالب في كلمته خلال اليوم الثاني من القمة بالإسراع بخطة التوسيع، قائلاً: “يسعدني رؤية الحماس المتزايد من الدول النامية بشأن المشاركة في بريكس”، مشدداً على ضرورة تسريع عملية التوسيع لضم المزيد من الدول، معتبراً أن “عملية التسريع ستجلب الكثير من الدول إلى عائلة بريكس”.